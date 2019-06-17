Парагвай упустил победу над Катаром в Кубке Америки

Теги парагвайкатар

Парагвай упустил победу над Катаром в Кубке Америки

В матче 1-го тура Кубка Америки сборная Парагвая не сумела обыграть команду Катара.

В Парагвайцы повели в счете с преимуществом в два мяча благодаря голам Оскара Кардосо и Дерлиса Гонсалеса. Но катарцы сумели уйти от поражения, отличились Альмоэз Абдулла и Буалем Хухи.

Во 2-м туре Парагвай сыграет с Аргентиной, а Катар встретится с Колумбией. Обе игры пройдут 20 июня.

Парагвай – Катар - 2:2 (1:0)
Голы: Кардосо, 4 (с пенальти) - 1:0, Гонсалес, 56 - 2:0, Абдулла, 68 - 2:1, Хухи, 77 - 2:2

Не пропустите: Месси очень нужны трофеи со сборной, но его влияние все портит - Кубок Америки 2019 это подтверждает. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ решил продать Неймара

ПСЖ решил продать Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов