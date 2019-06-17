Парагвай упустил победу над Катаром в Кубке Америки
В матче 1-го тура Кубка Америки сборная Парагвая не сумела обыграть команду Катара.
В Парагвайцы повели в счете с преимуществом в два мяча благодаря голам Оскара Кардосо и Дерлиса Гонсалеса. Но катарцы сумели уйти от поражения, отличились Альмоэз Абдулла и Буалем Хухи.
Во 2-м туре Парагвай сыграет с Аргентиной, а Катар встретится с Колумбией. Обе игры пройдут 20 июня.
Парагвай – Катар - 2:2 (1:0)
Голы: Кардосо, 4 (с пенальти) - 1:0, Гонсалес, 56 - 2:0, Абдулла, 68 - 2:1, Хухи, 77 - 2:2
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