Парагвайский клуб предоставил вечный абонемент на свои домашние матчи дереву

Парагвайский клуб "Резистенсия" предоставил вечный абонемент на свои домашние матчи дереву, которое растет прямо посреди одной из трибун их арены.

Уникальный для футбола шаг был сделан руководством клуба из столицы страны Асунсьона после того, как на стадионе решили возвести новую трибуну, на месте строительства которой и расположилось дерево. При этом "Резистенсия" решила не просто не выкорчевывать творение природы, но и признать самым верным фанатом команды:

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