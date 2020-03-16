Парагвайский суд отказался выпустить Роналдиньо под залог
Адвокаты бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдиньо, который в данный момент содержатся в тюрьме в Парагвае, не сумели договориться о выходе своего подопечного под залог, сообщает UOL.
По сведениям издания, парагвайский суд счел, что сумма в 1,5 миллиона евро является недостаточной для освобождения экс-футболиста, учитывая его финансовое состояние.
Напомним, что Роналдиньо был арестован за въезд в Парагвай по поддельному паспорту. Настоящие документы были изъяты у бразильца за отказ платить штраф за нанесение ущерба окружающей среде.
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|30
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|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
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|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
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|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
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|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
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|Inter Playa del Carmen
|30
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|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
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|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
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|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
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