Парагвайский суд отказался выпустить Роналдиньо под залог

Адвокаты бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдиньо, который в данный момент содержатся в тюрьме в Парагвае, не сумели договориться о выходе своего подопечного под залог, сообщает UOL.

По сведениям издания, парагвайский суд счел, что сумма в 1,5 миллиона евро является недостаточной для освобождения экс-футболиста, учитывая его финансовое состояние.

Напомним, что Роналдиньо был арестован за въезд в Парагвай по поддельному паспорту. Настоящие документы были изъяты у бразильца за отказ платить штраф за нанесение ущерба окружающей среде.

Не пропустите: Уткин: "Роналдиньо - гений, который оказался идиотом". | http://soccernews.ru