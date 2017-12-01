Пардью обеспокоен интересом топ-клубов АПЛ к Эвансу

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Пардью обеспокоен интересом топ-клубов АПЛ к Эвансу

Новый главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью обеспокоен интересом топ-клубов АПЛ к защитнику своей команды Джонни Эвансу.

Как сообщает Four Four Two, наставник "дроздов" намерен встретиться с 29-летним центрбеком и попытаться убедить его остаться в клубе.

Напомним, что на Эванса претендуют "Манчестер Сити" и "Арсенал". В этом сезоне североирландец сыграл за "Вест Бромвич" 12 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru

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