Пардью обеспокоен интересом топ-клубов АПЛ к Эвансу

Новый главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью обеспокоен интересом топ-клубов АПЛ к защитнику своей команды Джонни Эвансу.

Как сообщает Four Four Two, наставник "дроздов" намерен встретиться с 29-летним центрбеком и попытаться убедить его остаться в клубе.

Напомним, что на Эванса претендуют "Манчестер Сити" и "Арсенал". В этом сезоне североирландец сыграл за "Вест Бромвич" 12 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru