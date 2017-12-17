Пардью рассказал, в чем Моуринью превосходит Гвардиолу

Наставник "Вест Бромвича" Алан Пардью, в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед", поделился мнением о Жозе Моуринью.

"Жозе и я хотели бы побеждать в матчах 4:0, играя в яркий футбол. Но это не всегда возможно, иногда важно просто добиться победы. Это то, что Моуринью делает лучше всех, включая Гвардиолу. Он выигрывает больше трофеев.

Тренеры "МЮ" всегда подвергаются дополнительной критике. Сэр Алекс Фергюсон тоже проходил через это. Я не считаю, что Моуринью заслуживает столько критики. Он всегда нацелен на победу" - приводит слова Пардью Goal.com.

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