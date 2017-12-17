Пардью рассказал, в чем Моуринью превосходит Гвардиолу

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньювест бромвич альбион

Пардью рассказал, в чем Моуринью превосходит Гвардиолу

Наставник "Вест Бромвича" Алан Пардью, в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед", поделился мнением о Жозе Моуринью.

"Жозе и я хотели бы побеждать в матчах 4:0, играя в яркий футбол. Но это не всегда возможно, иногда важно просто добиться победы. Это то, что Моуринью делает лучше всех, включая Гвардиолу. Он выигрывает больше трофеев.

Тренеры "МЮ" всегда подвергаются дополнительной критике. Сэр Алекс Фергюсон тоже проходил через это. Я не считаю, что Моуринью заслуживает столько критики. Он всегда нацелен на победу" - приводит слова Пардью Goal.com.

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комментарии
Алекс

Опа....Моуринью делает лучше всех, включая Гвардиолу, просто так получается что всгда прогрывает Гвардиолу:))) Ну Алан ты тоже паклонник автобусов 11 номерами? Он еще сравнивает этого шута с Сэром Алекс Фергюсон? Ну ты шутник Олень:))))))))

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Karen

Ha Ha Ha:)))))))))))))))))))))))) Алан ты давай про Вест Бромвича расказывай, как ты смог слепить такую беззыбую команду?

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