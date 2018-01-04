Пардью: "Вест Бромвич" не получал предложений по Эвансу"



Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью заявил, что клуб пока не вел переговоров по трансферу защитника Джонни Эванса.

"Нам нужно получить официальное предложение, чтобы вести переговоры. Но пока что в клуб ничего не поступало. Поэтому на данный момент Джонни остается здесь", - цитирует Пардью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что приобрести 29-летнего Эванса хочет "Манчестер Сити". "Вест Бромвич" оценивает игрока в 34 миллиона евро.

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