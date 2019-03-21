Паредес: "Я постоянно учусь у Месси"
Бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, в январе перешедший в ПСЖ, рассказал о работе в сборной Аргентины вместе с нападающим Лионелем Месси.
"Я постоянно учусь у Месси. Он всегда готов поговорить. Лионель просит смотреть на его движения на поле, чтобы понять где находится на поле и куда лучше отдать передачу. Я был удивлен этом. Месси является лидером сборной. Мы все готовы отдать силы, чтобы выиграть Кубок Америки.
Играть вместе с Месси является мечтой. Он очень скромный парень", - приводит слова Паредеса Clarin.
Напомним, что 31-летний Месси впервые был вызван в сборную Аргентины после чемпионата мира-2018. 22 марта Аргентина в товарищеском матче сыграет с Венесуэлой.
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