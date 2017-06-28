Паредес близок к переходу в "Зенит"

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Паредес близок к переходу в "Зенит"

"Зенит" договорился с полузащитником "Ромы" Леандро Паредесом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, минувшей ночью агент футболиста согласовал с питерским клубом условия контракта.

Ожидается, что до конца текущей недели Паредес пройдёт медобследование в "Зените", после чего о трансфере будет объявлено официально.

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