Паредес: "Думаю, это очень хорошая жеребьевка для нас"
Хавбек "Зенита" Леандро Паредес прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы.
"Думаю, это очень хорошая жеребьевка для нас. Будем стараться выйти из группы. Но мы знаем, что любая команда в Европе может доставить нам неприятности, поэтому нужно тщательно готовиться к каждому матчу" - приводят слова Паредеса российские СМИ.
Напомним, что в одной группе с "Зенитом" находятся "Вардар", "Реал Сосьедад" и "Русенборг".
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