Паредес: "Единственный минус России - страшный мороз"

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Паредес: "Единственный минус России - страшный мороз"
Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал о своем адаптации к жизни в России.

"У меня все прекрасно в России. Я живу в потрясающем городе. Пожалуй, что единственный минус страны это страшный мороз. С первого дня в "Зените" я почувствовал себя как дома. Мне очень помогли партнеры по команде, руководство и главный тренер. Я ни минуты не сомневался при переходе в "Зенит". К тому же, Манчини – великий тренер, и он стал решающим фактором в моем выборе.

Надеюсь, что буду прогрессировать в составе "Зенита". Хочу сыграть на Чемпионате Мира в России и это зависит от моих выступлений за "Зенит".

Напомним, 23-летний Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года за 23 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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