Паредес: "Еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в Лигу Чемпионов"

Теги леандро паредесзенит санкт-петербург

Паредес: "Еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в Лигу Чемпионов"Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес озвучил цели своей команды на остаток текущего сезона.

"Я знал, что это сложный турнир, где соперники играют в очень оборонительный футбол, особенно, против "Зенита". Они закрываются на своей половине поля, и действовать против них крайне тяжело. Остается только всякий раз совершенствоваться и придумывать новые ходы. Мы понимаем, что игр до конца чемпионата все меньше, а мы пока - далеко от лидера. Поэтому основная задача - прежде всего, обеспечить участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Да, математически мы еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в главный еврокубок", - цитирует 23-летнего хавбека "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Реала" и "Ювентуса". | soccernews.ru

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