Паредес: "Голы Кокорина могут привести нас к максимальному результату"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прокомментировал лидерство своего партнера по команде Александра Кокорина в гонке бомбардиров Лиги Европы.

"Да, нам важно, что он часто забивает. Это говорит о том, что вся команда выполняет свою работу на отлично. Постараемся помочь ему стать лучшим бомбардиром Лиги Европы. Голы Кокорина могут привести нас к максимальному результату", — сказал аргентинец.

Напомним, что на счету Кокорина восемь забитых мячей.

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