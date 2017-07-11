Паредес: "Готов играть на любой позиции, которую назовет Манчини"

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Паредес: "Готов играть на любой позиции, которую назовет Манчини"Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес признал, что рад играть под руководством Роберто Манчини.

По словам футболиста, он готов играть на любой позиции, которую выберет для него главный тренер.

"Вы знаете, я не люблю говорить о себе, оставлю это болельщикам. Только им судить о том, как я играю, какие у меня сильные стороны. Мое дело – играть. Я могу играть и ближе к защитникам, и ближе к нападающим, так что я готов к любым требованиям мистера. Куда он меня поставит, там и буду играть", - сказал он.

23-летний Паредес стал игрокм "Зенита" в начале июля. 

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