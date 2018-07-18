Паредес хочет сменить "Зенит" на итальянский клуб

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес заинтересован в переходе в другой клуб.

Руководство итальянского "Милана уже провело переговоры с агентами аргентинца. Футболист заявил, что готов вернуться в Италию, где играл за "Рому".

Паредес в прошлом розыгрыше РФПЛ провел 28 матчей, забив четыре гола при семи голевых передачах.

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