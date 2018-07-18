Паредес хочет сменить "Зенит" на итальянский клуб

1 Теги леандро паредесзенит санкт-петербургмилан

Паредес хочет сменить "Зенит" на итальянский клубПолузащитник "Зенита" Леандро Паредес заинтересован в переходе в другой клуб.

Руководство итальянского "Милана уже провело переговоры с агентами аргентинца. Футболист заявил, что готов вернуться в Италию, где играл за "Рому".

Паредес в прошлом розыгрыше РФПЛ провел 28 матчей, забив четыре гола при семи голевых передачах.

Читайте: Харт и Зинченко отправились с "Манчестер Сити" на сбор в США  | http://soccernews.ru

Комментарии
Россонери

Это будет усилия для Милана.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов