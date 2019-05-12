Паредес хочет вернуться в "Зенит"
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес хочет вернуться в "Зенит".
"Паредес – абсолютно некомандный игрок, как бы его ни выгораживал Семак, говоря, что тот собирал карточки из-за неуступчивости. Он мечтал уйти из "Зенита", и сам клуб ему был до лампочки. "Зенит"оформил сделку века, выручив за него более 40 миллионов евро. Сейчас его агент уже обращался в "Зенит" и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер", - приводят слова Орлова российские СМИ.
Ранее сообщалось, что некоторые игроки ПСЖ недовольны уровнем Паредеса, считая, что он не соответствует клубу.
В нынешнем сезоне 24-летний Паредес провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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