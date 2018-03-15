Паредес, Кокорин и Дриусси в основе "Зенита" на матч с "РБ Лейпциг"

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "РБ Лейпциг" в ответном матче в 1/8 финала Лиги Европы.

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ригони, Паредес, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Скроботов, Плетнев, Кузяев, Ерохин, Полоз, Заболотный.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Бернардо, Демме, Брума, Кейта, Форсберг, Огустен, Вернер.

Запасные: Мвого, Лаймер, Конате, Кампль, Кайзер, Ильзанкер, Поульсен.

Матч начнется в 21:00 мск. В первой встрече немецкий клуб победил со счетом 2:1.

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