Паредес - лучший игрок 12-го тура РПЛ

Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес был признан болельщиками лучшим игроком 12-го тура Премьер-Лиги.

За 24-летнего хавбека "сине-бело-голубых" отдали свои голоса 28,32% респондентов. Второе место в голосовании досталось защитник казанского "Рубина" Егор Сорокин (18,9%). На третей строчке рейтинга расположился форвард "Краснодара" Ари (17%).

Примечательно, что Сорокин в игре 12-го тура против московского "Спартака" провел на поле всего три минуты игрового времени. Однако этого ему вполне хватило, чтобы забить гол и принести своей команде ничью.

Напомним, Тимощук высказался о значении потери Кокорина для "Зенита". | soccernews.ru