Паредес: "Манчини - серьезный тренер, именно он убедил меня перейти в "Зенит"

Теги леандро паредесзенит санкт-петербургроберто манчини

Паредес: "Манчини - серьезный тренер, именно он убедил меня перейти в "Зенит"Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес высоко отозвался о квалификации главного тренера своей команды Роберто Манчини.

"Манчини - серьезный тренер, который действительно любит работать. Я нахожусь сейчас здесь только благодаря ему, ведь именно Манчини убедил меня перейти в "Зенит". Не знаю, собирается ли он покинуть клуб ради работы в сборной Италии. Думаю, это будет для него очень личный выбор", - цитирует 23-летнего хавбека La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Паредес прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Реала" и "Ювентуса". | soccernews.ru

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