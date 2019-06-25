Паредес может перейти из ПСЖ в "Лацио" в рамках сделки по Милинковичу-Савичу

Теги псжлациосергей милинкович-савичлеандро паредестрансферы

Паредес может перейти из ПСЖ в "Лацио" в рамках сделки по Милинковичу-Савичу

ПСЖ и "Лацио" ведут переговоры по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

По информации Paris United, частью сделки может стать экс-хавбек "Зенита" Леандро Паредес.

Французский клуб рассчитывает снизить стоимость серба за счёт передачи "орлам" прав на аргентинца.

Стоит отметить, что за Милинковича-Савича ПСЖ придётся заплатить 75-80 миллионов евро.

Что касается Паредеса, то за него полгода назад парижане выложили 40 миллионов.

Не пропустите: ПСЖ согласовал условия контракта с Милинковичем-Савичем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" сделал предложение Глушакову

"Рубин" сделал предложение Глушакову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов