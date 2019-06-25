Паредес может перейти из ПСЖ в "Лацио" в рамках сделки по Милинковичу-Савичу

ПСЖ и "Лацио" ведут переговоры по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

По информации Paris United, частью сделки может стать экс-хавбек "Зенита" Леандро Паредес.

Французский клуб рассчитывает снизить стоимость серба за счёт передачи "орлам" прав на аргентинца.

Стоит отметить, что за Милинковича-Савича ПСЖ придётся заплатить 75-80 миллионов евро.

Что касается Паредеса, то за него полгода назад парижане выложили 40 миллионов.

Не пропустите: ПСЖ согласовал условия контракта с Милинковичем-Савичем. | http://soccernews.ru