Паредес может вернуться в "Зенит"

ПСЖ намерен избавиться от хавбека Леандро Паредеса этим летом.

Как сообщает Le Parisien, боссы французского клуба считают трансфер аргентинца провальным и готовы расстаться с ним в это трансферное окно.

По сведениям источника, Паредес, скорее всего, вернется в Россию. Кроме того, не исключается вариант с переходом в "Зенит".

Напомним, что ПСЖ приобрел Паредеса у "Зенита" за 47 миллионов евро. За парижан игрок провел 22 игры и отдал две голевые передачи.

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