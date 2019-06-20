Паредес может вернуться в "Зенит"

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Паредес может вернуться в "Зенит"

ПСЖ намерен избавиться от хавбека Леандро Паредеса этим летом.

Как сообщает Le Parisien, боссы французского клуба считают трансфер аргентинца провальным и готовы расстаться с ним в это трансферное окно.

По сведениям источника, Паредес, скорее всего, вернется в Россию. Кроме того, не исключается вариант с переходом в "Зенит".

Напомним, что ПСЖ приобрел Паредеса у "Зенита" за 47 миллионов евро. За парижан игрок провел 22 игры и отдал две голевые передачи.

Читайте также: Хакеры украли у ПСЖ полмиллиона евро, которые полагались "Бока Хуниорс" за трансфер Паредеса. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Крош
Крош

Ага,еще и доплатят бомжам.

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