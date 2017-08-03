Паредес: "Надеюсь, "Зенит" победит "Спартак"

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Паредес: "Надеюсь, "Зенит" победит "Спартак"

Хавбек питерского "Зенита" Леандро Паредес поделился ожиданиями от матча четвёртого тура чемпионата России против "Спартака".

"Знаю, что это российское Эль Класико. Перед игрой со "Спартаком" будет волнение, но мы подготовимся так, чтобы сыграть очень хорошо. Надеюсь, "Зенит" победит" - сказал Паредес.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.   

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