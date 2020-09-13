Паредес, Навас, Неймар и Ди Мария - в заявке на матч 3-го тура Лиги 1 с "Марселем"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что часть футболистов покинули карантин и, скорее всего, смогут принять участие в матче 3-го тура Лиги 1.

В заявке команды на встречу с "Марселем" будут Неймар, Анхель Ди Мария, Кейлор Навас и Леандро Паредес.

Встреча 3-го тура чемпионата Франции состоится сегодня, 13 сентября.

Ранее все четыре игрока сдали положительный тест на коронавирус, поэтому были помещены в карантин.

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