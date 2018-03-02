Паредес не собирается уходить из "Зенита"

Теги зенит санкт-петербурглеандро паредес

Паредес не собирается уходить из "Зенита"
Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес опроверг информацию о том, что он хочет сменить клуб.

"Хочу опровергнуть все эти слухи о моём желании сменить клуб. Даже не знаю, откуда они взялись, потому что я ничего подобного никогда не говорил. Я хорошо чувствую себя в России, "Зените". Нет абсолютно никаких проблем с адаптацией. Всё идёт своим чередом, и мы готовимся к следующему матчу.

Мы полностью мотивированы на субботний матч и рады тому, что чемпионат возобновляется. Уже соскучились по нему. Считаю, к пермскому клубу надо относиться так же как к "Селтику". Этот матч очень важен для "Зенита" с точки зрения продвижения в турнире. Поэтому недооценки нет. Есть только стопроцентный настрой на победу", – приводят слова Паредеса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 23-летний Паредес входит в сферу интересов "Реала" и ПСЖ.

Не пропустите: Игрок "Зенита" вызван в сборную Аргентины на матчи с Италией и Испанией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Арсенал Тула 20 25
9 Урал 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 21 24
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Анжи 21 20
15 Тосно 20 20
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов