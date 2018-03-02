Паредес не собирается уходить из "Зенита"



Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес опроверг информацию о том, что он хочет сменить клуб.

"Хочу опровергнуть все эти слухи о моём желании сменить клуб. Даже не знаю, откуда они взялись, потому что я ничего подобного никогда не говорил. Я хорошо чувствую себя в России, "Зените". Нет абсолютно никаких проблем с адаптацией. Всё идёт своим чередом, и мы готовимся к следующему матчу.

Мы полностью мотивированы на субботний матч и рады тому, что чемпионат возобновляется. Уже соскучились по нему. Считаю, к пермскому клубу надо относиться так же как к "Селтику". Этот матч очень важен для "Зенита" с точки зрения продвижения в турнире. Поэтому недооценки нет. Есть только стопроцентный настрой на победу", – приводят слова Паредеса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 23-летний Паредес входит в сферу интересов "Реала" и ПСЖ.

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