Паредес: "Никогда не видел Месси таким счастливым"
Фото: инстаграм Паредеса
Хавбек сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о победе на Кубке Америки.
"Не только мы, но и 45 миллионов аргентинцев хотели, чтобы Лео поднял трофей в составе сборной. Помочь ему в этом и получить удовольствие вместе с ним - потрясающе.
Я никогда не видел Месси таким счастливым, уж тем более за последние 45 дней. Ему очень понравилось в сборной. Это было похоже на выпускную поездку, где мы повеселились. Для нас это был поистине невероятный Кубок Америки, о котором мечтали", - приводит слова Паредеса TyC Sports.
Напомним, что Месси выиграл свой первый трофей в составе сборной Аргентины.
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