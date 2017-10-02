Паредес объяснил неудачный результат матча против "Анжи"

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Паредес объяснил неудачный результат матча против "Анжи"Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес объяснил неудачный результат матча своей команды против махачкалинского "Анжи".

"Мы считаем, что были лучше, но качество поля в первую очередь и небольшая усталость после недавних игр сказались на результате. Важно было не уступить, поскольку мы играли последними, зная результаты всех остальных матчей тура. Знали, что "Локомотив" выиграл со счетом 3:0. Уступать было ни в коем случае нельзя. Так получилось, что матч завершился вничью", - цитирует 23-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, матч "Анжи" - "Зенит" завершился ничьей 2:2. | soccernews.ru

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