Паредес перешел в "Зенит"

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Паредес перешел в "Зенит"

Хавбек "Ромы" Леандро Паредес перешел в "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с питерским клубом соглашение до лета 2021 года. Стоимость сделки составила 23 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Паредес провел 41 поединок забил 3 гола и отдал один ассист.

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