Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил травму в товарищеском матче с национальной командой Италии, который состоялся в минувшую пятницу.

Как информирует Чемпионат, степень серьезности и характер повреждения 23-летнего хавбека остаются неизвестными. Его участие в предстоящей во вторник еще одной товарищеской игре со сборной Испании остается под вопросом.

Напомним, Фабрегас оценил перспективы сборной Аргентины на Чемпионате Мира. | soccernews.ru