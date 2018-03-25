Паредес получил травму

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Паредес получил травмуПолузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес получил травму в товарищеском матче с национальной командой Италии, который состоялся в минувшую пятницу.

Как информирует Чемпионат, степень серьезности и характер повреждения 23-летнего хавбека остаются неизвестными. Его участие в предстоящей во вторник еще одной товарищеской игре со сборной Испании остается под вопросом.

Напомним, Фабрегас оценил перспективы сборной Аргентины на Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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