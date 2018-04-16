Паредес попал в сферу интересов итальянского клуба

Хавбек "Зенита" Леандро Паредес летом может перебраться в Италию.

Как сообщает Football Italia, в услугах игрока заинтересован наставник "Интера" Лучано Спаллетти. Отметим, что на аргентинца также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

В этом сезоне Паредес провел 32 матча, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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