Паредес посоветовал россиянам не ездить в Аргентину

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал о том, какая ситуация складывается в Аргентине. Футболист также посоветовал россиянам воздерживаться от поездок в эту южноамериканскую страну.

"В Аргентине есть как спокойные районы, так и такие, куда лучше не заходить. Со мной никогда криминальных историй не случалось, хотя в детстве я жил в не самом спокойном районе. Со временем наша семья переехала уже в более безопасное место. Ехать ли туристам в Аргентину? Лучше остаться в России", - сказал он.

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