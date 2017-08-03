Паредес посоветовал россиянам не ездить в Аргентину

Теги леандро паредесзенит санкт-петербург

Паредес посоветовал россиянам не ездить в АргентинуПолузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал о том, какая ситуация складывается в Аргентине. Футболист также посоветовал россиянам воздерживаться от поездок в эту южноамериканскую страну. 

"В Аргентине есть как спокойные районы, так и такие, куда лучше не заходить. Со мной никогда криминальных историй не случалось, хотя в детстве я жил в не самом спокойном районе. Со временем наша семья переехала уже в более безопасное место. Ехать ли туристам в Аргентину? Лучше остаться в России", - сказал он.

Читайте: Паредес: "Готов играть на любой позиции, которую назовет Манчини" | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 3 6
6 Уфа 3 5
7 Спартак Москва 3 5
8 Урал 3 5
9 Ростов 3 4
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 3 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов