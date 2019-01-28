Паредес прибыл в офис ПСЖ

Теги псжлеандро паредестрансферы

Паредес прибыл в офис ПСЖ

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес приехал в ПСЖ для подписания контракта. Об этом сообщает журналист Стефен Бернье.

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет играть под 8 номером. Трансфер мог состояться еще вчера, однако спортивный директор парижан Антеро Энрике решил еще раз обговорить детали перехода.

Паредес заключит с ПСЖ контракт до 2023 года. В новой команде аргентинец будет выступать под номером 8.

Не пропустите: Умер отец Рабьо. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Месси вручили награду лучшего игрока Ли Лиги сезона 2017/18

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 20 56
2 Лилль Лилль 22 43
3 Лион Лион 22 40
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 36
5 Страсбур Страсбур 22 35
6 Монпелье Монпелье 21 35
7 Ницца Ницца 22 34
8 Марсель Марсель 21 31
9 Реймс Реймс 22 31
10 Ренн Ренн 22 30
11 Ним Ним 22 29
12 Бордо Бордо 21 28
13 Тулуза Тулуза 22 26
14 Анжер Анжер 22 24
15 Нант Нант 21 23
16 Дижон Дижон 21 20
17 ФК Кан ФК Кан 22 18
18 Амьен Амьен 22 18
19 Монако Монако 22 15
20 Генгам Генгам 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов