Паредес прибыл в офис ПСЖ

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес приехал в ПСЖ для подписания контракта. Об этом сообщает журналист Стефен Бернье.

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет играть под 8 номером. Трансфер мог состояться еще вчера, однако спортивный директор парижан Антеро Энрике решил еще раз обговорить детали перехода.

Паредес заключит с ПСЖ контракт до 2023 года. В новой команде аргентинец будет выступать под номером 8.

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