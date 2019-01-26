Паредес прибыл в ПСЖ для подписания контракта

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прилетел в Париж сегодня, 26 января, для заключения кониракта с ПСЖ. Об этом сообщает RMC.



По данным издания, Паредес заключит соглашение с французским клубом на 4,5 года. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро, плюс 5 млн. евро в качестве бонусов.



24-летний Паредес перешёл в "Зенит" летом 2017 года из "Ромы" за 23 миллиона евро.

В текущем сезоне он участвовал в 15 матчах РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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