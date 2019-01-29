Паредес принял участие в первой тренировке ПСЖ

Новичок ПСЖ полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение клуба. Об этом сообщает твиттер парижан.

Игрок уже принял участие в первой тренировке и успел сняться в фотосессии в клубной форме.

24-летний Леандро Паредес играл в составе "Зенита" с лета 2017 года.

В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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