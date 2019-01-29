Паредес принял участие в первой тренировке ПСЖ
Новичок ПСЖ полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение клуба. Об этом сообщает твиттер парижан.
Игрок уже принял участие в первой тренировке и успел сняться в фотосессии в клубной форме.
24-летний Леандро Паредес играл в составе "Зенита" с лета 2017 года.
️♂️ #BienvenidoParedes— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 29 января 2019 г.
SNAPSHOT: @LParedss' first session as a @PSG_English player at Centre Ooredoo
❤ #ICICESTPARIS pic.twitter.com/C0IbViuzHR
В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
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|Страсбур
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|Ницца
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|Марсель
|21
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|Реймс
|22
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|Ренн
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|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анжер
|22
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|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14