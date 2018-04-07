Паредес прокомментировал слухи, которые приписывали интерес к нему "Реала" и "Ювентуса"

Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес прокомментировал слухи, которые приписывали интерес к нему со стороны мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".

"Интерес "Реала" и "Ювентуса"? Да, мне рассказывали об этом. Возникли какие-то новости, мы обсудили их с моим агентом, но ничего конкретного не было. Это обычные вещи в футболе. Я всегда живу сегодняшним днем, думаю только о том, что происходит прямо сейчас. Я никогда не говорю о своем будущем, потому что ничего о нем не знаю", - цитирует 23-летнего хавбека "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет с "Краснодаром". | soccernews.ru