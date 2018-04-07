Паредес прокомментировал слухи, которые приписывали интерес к нему "Реала" и "Ювентуса"

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Паредес прокомментировал слухи, которые приписывали интерес к нему "Реала" и "Ювентуса"Полузащитник питерского "ЗенитаЛеандро Паредес прокомментировал слухи, которые приписывали интерес к нему со стороны мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".

"Интерес "Реала" и "Ювентуса"? Да, мне рассказывали об этом. Возникли какие-то новости, мы обсудили их с моим агентом, но ничего конкретного не было. Это обычные вещи в футболе. Я всегда живу сегодняшним днем, думаю только о том, что происходит прямо сейчас. Я никогда не говорю о своем будущем, потому что ничего о нем не знаю", - цитирует 23-летнего хавбека "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет с "Краснодаром". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 31 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
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