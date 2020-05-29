Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Ювентус" в 2011 году

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес мог оказаться в туринском "Ювентусе" ещё 9 лет назад.

Аргентинский футболист рассказал, почему в итоге сорвалась сделка.

"В 2011 году "Ювентус" хотел приобрести меня. Мне обещали, что я стану наследником Андреа Пирло. Однако мой агент заявил, что это безумная идея. Я послушал его и остался в "Бока Хуниорс", - приводит слова 25-летнего хавбека Football Italia.

Паредес всё-таки перебрался в Италию в 2014 году - его подписала "Рома". Также он успел поиграть в России, защищая с 2017 по 2019 год цвета питерского "Зенита".

Не пропустите: "Ювентус" намерен приобрести форварда "Сантоса". | http://soccernews.ru