Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Ювентус" в 2011 году
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес мог оказаться в туринском "Ювентусе" ещё 9 лет назад.
Аргентинский футболист рассказал, почему в итоге сорвалась сделка.
"В 2011 году "Ювентус" хотел приобрести меня. Мне обещали, что я стану наследником Андреа Пирло. Однако мой агент заявил, что это безумная идея. Я послушал его и остался в "Бока Хуниорс", - приводит слова 25-летнего хавбека Football Italia.
Паредес всё-таки перебрался в Италию в 2014 году - его подписала "Рома". Также он успел поиграть в России, защищая с 2017 по 2019 год цвета питерского "Зенита".
Не пропустите: "Ювентус" намерен приобрести форварда "Сантоса". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16