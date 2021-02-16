Паредес рассказал, обсуждают ли в раздевалке ПСЖ возможный переход Месси
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес признался, что одной из тем для разговоров внутри команды является потенциальное подписание капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
"В раздевалке много говорили о возможном переходе Месси в ПСЖ. Но сегодня хочется думать только о предстоящем матче", - сказал Паредес.
Напомним, что сегодня в 23:00 по московскому времени "Барса" примет ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Контракт 33-летнего Месси с "сине-гранатовыми" истекает в июне, и он сможет уйти в другую команду бесплатно.
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