Паредес рассказал, обсуждают ли в раздевалке ПСЖ возможный переход Месси

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес признался, что одной из тем для разговоров внутри команды является потенциальное подписание капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"В раздевалке много говорили о возможном переходе Месси в ПСЖ. Но сегодня хочется думать только о предстоящем матче", - сказал Паредес.

Напомним, что сегодня в 23:00 по московскому времени "Барса" примет ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Контракт 33-летнего Месси с "сине-гранатовыми" истекает в июне, и он сможет уйти в другую команду бесплатно.

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