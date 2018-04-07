Паредес: "Роналду никогда не будет лучше Месси"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прокомментировал шедевральный гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса".

"Мы смотрели игру "Реала" с друзьями. Это тот гол, который забивают футболисты такого уровня. О подобном ударе можно только мечтать, потому что исполнить его невероятно трудно. Но Роналду это удалось, причем в такой важной игре, как четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Однако Роналду никогда не будет лучше Месси! Сколько голов ни забил бы Роналду, какими бы красивыми они ни были, Лео всегда будет лучшим в мире" - приводят слова Паредеса российские СМИ.

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