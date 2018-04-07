Паредес: "Роналду никогда не будет лучше Месси"

Теги леандро паредеслионель мессикриштиану роналду

Паредес: "Роналду никогда не будет лучше Месси"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прокомментировал шедевральный гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса".

"Мы смотрели игру "Реала" с друзьями. Это тот гол, который забивают футболисты такого уровня. О подобном ударе можно только мечтать, потому что исполнить его невероятно трудно. Но Роналду это удалось, причем в такой важной игре, как четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Однако Роналду никогда не будет лучше Месси! Сколько голов ни забил бы Роналду, какими бы красивыми они ни были, Лео всегда будет лучшим в мире" - приводят слова Паредеса российские СМИ.

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комментарии
Филипп

Достали эти споры относительно того, кто из них лучший! Уж лучше радуйтесь их игре, нежели предаваться другим страстям и эмоциям...

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Ссыкун

а кто такой паредес вообще? ноунэйм говорит о великих футболастах ахаха

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Димчик

Может быть ты ноунейм, не болеешь за Зенит, не знаешь игроков, так что сиди, помалкивай

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