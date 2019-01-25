Паредес сделал еще один шаг к ПСЖ

Хавбек "Зенита" Леандро Паредес в шаге от трансфера в ПСЖ.

Как сообщает RMC Sport, 24-летний аргентинец уже прошел медобследование для французского клуба. Трансфер игрока обойдется ПСЖ в 45 миллионов евро, учитывая бонусы.

Напомним, что Паредес должен подписать с ПСЖ контракт до 2023 года.

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне он провел 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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