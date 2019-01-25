Паредес сделал еще один шаг к ПСЖ

Теги псжлеандро паредесзенит санкт-петербургтрансферы

Паредес сделал еще один шаг к ПСЖ

Хавбек "Зенита" Леандро Паредес в шаге от трансфера в ПСЖ.

Как сообщает RMC Sport, 24-летний аргентинец уже прошел медобследование для французского клуба. Трансфер игрока обойдется ПСЖ в 45 миллионов евро, учитывая бонусы.

Напомним, что Паредес должен подписать с ПСЖ контракт до 2023 года.

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В этом сезоне он провел 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Читайте также: "Зенит" включился в борьбу за трансферную цель ПСЖ и "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов" в игре Кубка "Матч Премьер"

"Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов" в игре Кубка "Матч Премьер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 53
2 Лилль Лилль 21 40
3 Лион Лион 21 37
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 36
5 Страсбур Страсбур 21 32
6 Монпелье Монпелье 20 32
7 Марсель Марсель 20 31
8 Ницца Ницца 21 31
9 Ренн Ренн 21 30
10 Ним Ним 21 29
11 Бордо Бордо 20 28
12 Реймс Реймс 21 28
13 Тулуза Тулуза 21 25
14 Нант Нант 21 23
15 Анжер Анжер 21 23
16 ФК Кан ФК Кан 21 18
17 Амьен Амьен 21 18
18 Дижон Дижон 20 17
19 Монако Монако 21 15
20 Генгам Генгам 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов