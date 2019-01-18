Паредес согласовал контракт с ПСЖ

Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес готов перейти в ПСЖ, сообщает RMC.

По сведениям издания, футболист уже согласовал с парижским клубом контракт на 4,5 года с возможностью продления еще на год. Впрочем, ПСЖ еще нужно договориться с "Зенитом" по сумме трансфера. Российский клуб хочет получить за игрока не менее 40 миллионов евро, а парижане предлагают только 35 миллионов.

Ранее сообщалось, что 24-летним Паредесом также интересуется "Челси". С лондонский клубом хавбек тоже договорился по личному контракту.

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