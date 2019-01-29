Паредес трогательно попрощался с "Зенитом"

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес перешедший в ПСЖ, попрощался с "Зенитом" на русском языке.

"Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков "Зенита" за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моем сердце", – написал Паредес в своем Instagram.

Сумма трансфера 24-летнего Паредеса составила 47 миллионов евро. Хавбек подписал с парижским клубом контракт до лета 2023 года.

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