Паредес: "У "Зенита" - молодая и перспективная команда, но сейчас она переживает не лучший момент"

Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес высказался о состоянии дел в своей команде.

"У нас - очень молодая и перспективная команда. Да, не все мы говорим по-русски. Но у нас - сильный командный дух. Уверен, что мы сможем одержать еще много побед. Сейчас мы переживаем не лучший момент. Постараемся преодолеть его и начать движение к новым победам. За 90 минут матча происходит много событий и единоборств. Ситуация может развиваться по-разному. Но поверьте, все отдают себя на поле без остатка", - цитирует 23-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Фурсенко оценил выступления "Зенита" в текущем сезоне. | soccernews.ru