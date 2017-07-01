Паредес успешно прошёл медосмотр в "Зените"

Хавбек "Ромы" Леандро Паредес в ближайшее время станет игроком "Зенита".

Как сообщает Football Italia, 23-летний аргентинец успешно прошёл медицинское обследование в одной из клиник Рима.

Ожидается, что вскоре о трансфере объявят официально. Сумма сделки составит 25 миллионов евро.

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