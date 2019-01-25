Паредес в шаге от перехода в ПСЖ: названа окончательная сумма трансфера

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Паредес в шаге от перехода в ПСЖ: названа окончательная сумма трансфера

Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес продолжит карьеру в ПСЖ, сообщает ESPN.

По сведениям издания, клубы окончательно договорились о трансфере 24-летнего аргентинца, который обойдётся парижанам в сумму около 50 миллионов евро.

Сейчас стороны улаживают последние детали перехода, а семья футболиста уже прибыла в столицу Франции.

Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года, сыграл 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 ассистов. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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OkTawius
Димон

нормально так мешков развели

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