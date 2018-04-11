Паредес: "Выбор между "Реалом" и "Ювентусом" сложен"

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Паредес: "Выбор между "Реалом" и "Ювентусом" сложен"Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес прокомментировал слухи, которые приписывают интерес к нему со стороны мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".

"Сейчас я должен сосредоточиться на концовке сезона в "Зените", после этого будем смотреть, что делать дальше. Знать, что два таких больших клуба, как "Реал" и "Ювентус", заинтересованы во мне - это очень приятно, но я спокоен и стараюсь не отвлекаться. Выбор между туринцами и мадридцами сложен. Сначала я должен получить оба предложения, взвесить все за и против, а уж потом выбирать", - цитирует 23-летнего хавбека RMC Sport.

Напомним, "Зенит" назвал лучших игроков в марте и декабре. | soccernews.ru

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