Паредес выбрал игровой номер в ПСЖ

Теги псжзенит санкт-петербурглеандро паредес

Паредес выбрал игровой номер в ПСЖ

Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес уже выбрал игровой номер в ПСЖ, к которому он присоединится в ближайшие дни.

Как сообщает Paris United, 24-летний аргентинец будет выступать за французскую команду с цифрой "8" на спине.

Напомним, что ПСЖ заплатит за Паредеса 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов "Зенит" может получить в виде бонусов. Футболист заключит с парижанами контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: Тухель рассказал, когда ПСЖ завершит трансфер Паредеса. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 26 января

Главные новости дня: 26 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов