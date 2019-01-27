Паредес выбрал игровой номер в ПСЖ

Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес уже выбрал игровой номер в ПСЖ, к которому он присоединится в ближайшие дни.

Как сообщает Paris United, 24-летний аргентинец будет выступать за французскую команду с цифрой "8" на спине.

Напомним, что ПСЖ заплатит за Паредеса 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов "Зенит" может получить в виде бонусов. Футболист заключит с парижанами контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года.

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