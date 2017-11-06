Паредес выбрал между Месси и Роналду

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Паредес выбрал между Месси и Роналду

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал, кто, по его мнению, лучше - нападающий "Реала" Криштиану Роналду или форвард "Барселоны" Лионель Месси.

"Они оба потрясающие игроки, но для меня Лео лучше. У них разные физические данные. Месси благодаря своим габаритам при той технике, что у него есть, способен справиться с ситуациями, в которых даже Криштиану было бы сложно. Когда Лео попадает в окружение даже четырёх-пяти соперников, он наверняка сможет выбраться и сохранить мяч" - цитирует Паредеса официальный сайт ФИФА.

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