Паредес высказался о Месси
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Хавбек "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргнетины Леандро Паредес поделился мнением о своем соотечественнике и одноклубнике Лионеле Месси.
"Мы очень хорошо ладим с Месси и Ди Марией. С Месси мы дружим семьями. Наши дети будут вместе ходить в школу.
Мне кажется, сейчас Лео чувствует себя гораздо лучше. Первые месяцы получились сложными, но сейчас ему лучше. Он полон желания. Надеюсь, в таком духе он и продолжит.
Я считаю, что Месси нужен постоянный контакт с мячом. Имея такую возможность, он влияет на ритм. Если он хорошо чувствует себя в игре, то для нас все становится куда проще.
Мы давно знакомы. Я просто знаю, чего он хочет. Верратти – тоже. Он знает, что любит Лео. Остальным сложно. Мы вместе всего три месяца. Нужно время, чтобы изучить то, как играет тот или иной футболист", – сказал Паредес для ESPN.
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|Монпелье
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
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|Метц
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|16
|Дижон
|28
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|17
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|Тулуза
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|13