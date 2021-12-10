Паредес высказался о Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Хавбек "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргнетины Леандро Паредес поделился мнением о своем соотечественнике и одноклубнике Лионеле Месси.

"Мы очень хорошо ладим с Месси и Ди Марией. С Месси мы дружим семьями. Наши дети будут вместе ходить в школу.

Мне кажется, сейчас Лео чувствует себя гораздо лучше. Первые месяцы получились сложными, но сейчас ему лучше. Он полон желания. Надеюсь, в таком духе он и продолжит.

Я считаю, что Месси нужен постоянный контакт с мячом. Имея такую возможность, он влияет на ритм. Если он хорошо чувствует себя в игре, то для нас все становится куда проще.

Мы давно знакомы. Я просто знаю, чего он хочет. Верратти – тоже. Он знает, что любит Лео. Остальным сложно. Мы вместе всего три месяца. Нужно время, чтобы изучить то, как играет тот или иной футболист", – сказал Паредес для ESPN.

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