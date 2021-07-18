Паредес высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ

Теги лионель мессибарселонапсжлеандро паредес

Паредес высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес поделился мнением о возможном переходе в парижский клуб нападающего сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Переход Месси в ПСЖ был нашей мечтой. Было здорово представить его в нашем клубе, но этого не случится. Надеюсь, что он будет доволен клубом, за который будет выступать в следующем сезоне", – приводит слова Паредеса ESPN.

Напомним, что в настоящее время 34-летний Месси является свободным агентом. "Барселона" пока не может подписать с форвардом новый контракт из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

Не пропустите: Паредес: "Никогда не видел Месси таким счастливым". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"

"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов