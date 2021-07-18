Паредес высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес поделился мнением о возможном переходе в парижский клуб нападающего сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Переход Месси в ПСЖ был нашей мечтой. Было здорово представить его в нашем клубе, но этого не случится. Надеюсь, что он будет доволен клубом, за который будет выступать в следующем сезоне", – приводит слова Паредеса ESPN.

Напомним, что в настоящее время 34-летний Месси является свободным агентом. "Барселона" пока не может подписать с форвардом новый контракт из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

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