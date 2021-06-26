Паредес высказался об игре радом с Месси
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Футболист сборной Аргентины и "ПСЖ" Леандро Паредес поделился впечатлениями от игры рядом с Лионелем Месси в национальной команде.
"Мы несколько матчей сыграли в паре с Родриго де Паулем, и в какой-то момент мы поняли, что искать Лео пасом – это не обязанность. Нам просто нужно находить его в те моменты, когда он способен извлечь преимущество.
Его присутствие заставляет тебя хотеть отдать ему мяч, однако это не всегда лучший вариант. Лео тоже следует разумно вести себя в такие моменты.
Больше всего меня удивляет в Месси – иногда он выбирается из ситуаций, в которых, кажется, уже нужно возвращаться в оборону. Иногда ты говоришь: "Он теряет мяч, он теряет мяч", а он не теряет его. Это невероятно.
Ты говоришь себе: "Сейчас мы должны начать опускаться". Ведь Лео окружен тремя или четырьмя защитниками. Но вдруг он берет и вырывается на свободное пространство. На поле ты думаешь: "Что он только что сделал?! Как он выбрался?" – сказал Паредес.
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