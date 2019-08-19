Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Мексикой
Стало известно, кто будет вызван в расположение сборной Аргентины на товарищеские матчи.
Встречи пройдут 4 сентября с Чили и 9 сентября с Мексикой.
Отметим, что нападающий Лионель Месси не получил вызов в сборную, из-за трехмесячной дисквалификации.
Вратари: Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс"), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Агустин Маркезин ("Порту");
защитники: Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Герман Пеццелья ("Фиорентина"), Леонардо Балерди ("Боруссия" Дортмунд), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Лукас Мартинес ("Ривер Плейт"), Гонсало Монтиэль ("Ривер Плейт"), Николас Фигал ("Индепендьенте"), Николас Тальяфико ("Аякс");
полузащитники: Маркос Акунья ("Спортинг"), Леандро Паредес (ПСЖ), Гвидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Николас Домингес ("Велес Сарсфилд"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Эсекиэль Паласиос ("Ривер Плейт"), Матиас Зарачо ("Расинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья"), Мануэль Ланцини ("Вест Хэм"), Хоакин Корреа ("Лацио"), Алексис Мак Аллистер ("Бока Хуниорс");
нападающие: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Адольфо Гайч ("Сан-Лоренцо").
А еще: "Марсель" нацелился на защитника "Барселоны"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша
-
VAR снова "утопил" "Манчестер Сити", тинейджер похоронил ПСЖ, а Жоау Фелиш начал за здравие - подводим главные итоги игровой недели в Европе
-
СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера"
-
Стало известно, сколько Коутиньо за год заработает в "Баварии"
-
"Спартак" уволит коммерческого директора
Лента новостей
-
Ибрагимович предстал в образе героя "Симпсонов"
-
ЦСКА внес 15-летнего голкипера Торопа в заявку на матч со "Спартаком"
-
"Милан" нацелился на игрока "Реала" Диаса
-
Чалов, Тиль и Ларссон - в старте на матч 6-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА
-
Лукаку убеждает Санчеса перейти в "Интер"
-
Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Мексикой
-
"Тоттенхэм" продлил контракт с 22-летним хавбеком
-
1
Глушаков: "Любите свою Родину, берегите её!"
-
Экс-игрок ЦСКА Бекао пожелал удачи команде
-
Ванда Нара: "Икарди не перейдет в "Монако"
-
"Фиорентина" провела переговоры с Рибери
-
Экс-игрок "Спартака" Павлюченко рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби
-
Шунин рассказал, как идёт процесс восстановления после травмы
-
1
Руни - о судействе в МЛС: "Каждую долбаную игру!"
-
Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 номинантов на премию Пушкаша
-
VAR снова "утопил" "Манчестер Сити", тинейджер похоронил ПСЖ, а Жоау Фелиш начал за здравие - подводим главные итоги игровой недели в Европе
-
Алана Мамаева: "Паша будет играть за "Ростов"? Давайте он вернётся, а там будем думать"
-
Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" объявило о бойкоте матчей красно-белых
-
СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера"
-
Экс-игрок "Зенита" Ткачук перешел в "Ротор"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арсенал
|3
|9
|2
|Ривер Плейт
|3
|7
|3
|Бока Хуниорс
|3
|7
|4
|Сан Лоренцо
|3
|7
|5
|Росарио Сентраль
|3
|7
|6
|Ньюэллз Олд Бойз
|2
|6
|7
|Патронато Парана
|3
|6
|8
|Аргентинос Хуниорс
|3
|5
|9
|Уракан
|3
|4
|10
|Тальерес де Кордоба
|3
|4
|11
|Ланус
|3
|4
|12
|К Кордоба Сантьяго
|3
|4
|13
|Унион Санта-Фе
|3
|4
|14
|Индепендьенте
|1
|3
|15
|Эстудиантес
|2
|3
|16
|Банфилд
|3
|3
|17
|Расинг Клуб
|3
|2
|18
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|19
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|20
|Альдосиви
|3
|1
|21
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|22
|Годой Крус
|2
|0
|23
|Колон
|2
|0
|24
|Дефенса и Хустисия
|3
|0