Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Мексикой

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Паредес вызван в сборную Аргентины на матчи с Чили и Мексикой

Стало известно, кто будет вызван в расположение сборной Аргентины на товарищеские матчи.

Встречи пройдут 4 сентября с Чили и 9 сентября с Мексикой.

Отметим, что нападающий Лионель Месси не получил вызов в сборную, из-за трехмесячной дисквалификации.

Вратари: Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс"), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Агустин Маркезин ("Порту");

защитники: Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Герман Пеццелья ("Фиорентина"), Леонардо Балерди ("Боруссия" Дортмунд), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Лукас Мартинес ("Ривер Плейт"), Гонсало Монтиэль ("Ривер Плейт"), Николас Фигал ("Индепендьенте"), Николас Тальяфико ("Аякс");

полузащитники: Маркос Акунья ("Спортинг"), Леандро Паредес (ПСЖ), Гвидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм"), Николас Домингес ("Велес Сарсфилд"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Эсекиэль Паласиос ("Ривер Плейт"), Матиас Зарачо ("Расинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья"), Мануэль Ланцини ("Вест Хэм"), Хоакин Корреа ("Лацио"), Алексис Мак Аллистер ("Бока Хуниорс");

нападающие: Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Адольфо Гайч ("Сан-Лоренцо").

А еще: "Марсель" нацелился на защитника "Барселоны"| http://soccernews.ru
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