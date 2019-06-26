Паредес: "Я остаюсь в ПСЖ и никуда не собираюсь уходить"

Форвард ПСЖ Леандро Паредес рассказал, что думает о своем будущем в клубе. Об этом сообщает ESPN.

"Я остаюсь в ПСЖ. Сейчас я хорошо себя чувствую. Я остаюсь в Париже и не собираюсь никуда уходить", - сказал Паредес.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист может покинуть команду и перейти в российский клуб.

Паредес перешёл в ПСЖ из "Зенита" зимой этого года за 40 миллионов евро. За клуб он сыграл 22 матча, отметившись 2 ассистами.

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