Паредес: "Я остаюсь в ПСЖ и никуда не собираюсь уходить"
Форвард ПСЖ Леандро Паредес рассказал, что думает о своем будущем в клубе. Об этом сообщает ESPN.
"Я остаюсь в ПСЖ. Сейчас я хорошо себя чувствую. Я остаюсь в Париже и не собираюсь никуда уходить", - сказал Паредес.
Ранее сообщалось, что 24-летний футболист может покинуть команду и перейти в российский клуб.
Паредес перешёл в ПСЖ из "Зенита" зимой этого года за 40 миллионов евро. За клуб он сыграл 22 матча, отметившись 2 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
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